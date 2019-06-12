В Сестрорецке начался крупный пожар

Пожар достиг площади в 250 м2. Фото: pixabay.com
Пожар достиг площади в 250 м2. Фото: pixabay.com

МЧС стягивают дополнительные силы к нежилому зданию на Владимирском проспекте.

В Курортном районе Санкт-Петербурга вечером в среду начался пожар. МЧС стягивают дополнительные экипажи в Сестрорецк, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 12 июня.

Горит нежилое здание на Владимирском проспекте в историческом районе Горская. Пожар уже достиг площади в 250 м2. Само здание сейчас не используется, его размер составляет в плане 50 на 15 м.

В МЧС получили вызов около 18:15, но прибывшие на место пожарные поняли, что не справятся с возгоранием в одиночку и попросили подкреплений в 18:31.

Пока что нет информации о пострадавших. На вызов уже приехали восемь экипажей и 40 пожарных, передают в управлении МЧС Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге горело авто одной из фирм.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
мчс пожар сестрорецк
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