В Сестрорецке начался крупный пожар

МЧС стягивают дополнительные силы к нежилому зданию на Владимирском проспекте.

В Курортном районе Санкт-Петербурга вечером в среду начался пожар. МЧС стягивают дополнительные экипажи в Сестрорецк, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 12 июня.

Горит нежилое здание на Владимирском проспекте в историческом районе Горская. Пожар уже достиг площади в 250 м2. Само здание сейчас не используется, его размер составляет в плане 50 на 15 м.

В МЧС получили вызов около 18:15, но прибывшие на место пожарные поняли, что не справятся с возгоранием в одиночку и попросили подкреплений в 18:31.

Пока что нет информации о пострадавших. На вызов уже приехали восемь экипажей и 40 пожарных, передают в управлении МЧС Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге горело авто одной из фирм.