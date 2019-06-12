Неизвестный поджег авто одной петербургской фирмы

Вчера, 11 июня, около двух часов ночи у дома 5/2 по Галерному проезду горел автомобиль марки «Мерседес Бенц GLS 350D» 2018 года выпуска.

Установлено, что неизвестный злоумышленник разбил переднее окно автомобиля с пассажирской стороны и забросил в салон пластиковую бутылку, совершил поджог транспортного средства, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Данная иномарка находится в собственности у одной из фирм Санкт-Петербурга. В пожаре никто не пострадал, однако автомобилю нанесены частичные повреждения.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту данного происшествия. Приняты меры, направленные на установление обстоятельств случившегося. Принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что с Варшавской был украден автомобиль стоимостью более 5 млн рублей.