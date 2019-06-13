В поселке Карташевская сгорел дом и хозпостройки

Огонь уничтожил все на своем пути.

Инцидент случился сегодня ночью, 13 июня, в Гатчинском районе региона. Обо всем рассказал в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О горящем доме сообщили очевидцы. На место происшествия прибыли три единицы техники и девять пожарных, которые приступили к ликвидации возгорания. Они обнаружили, что огонь успел распространиться на 125 квадратных метров. Он охватил не только жилое помещение, но также хозяйственные постройки неподалеку. Уже в три часа ночи дом удалось потушить. В результате инцидента никто не пострадал. Что стало причиной для возгорания только предстоит выяснить.

Ранее в Gazet.SPb сообщалось, что три квартиры тушили в Санкт-Петербурге этой ночью – в Московском, Петроградском и Красногвардейском районах. В одном доме горел балкон, в другой комната в коммуналке, а в третьей – постель. Все остались целы и невредимы, обстоятельства инцидентов выясняются.