Porsche «взлетел» на Выборгском шоссе

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобиль умудрился перескочить через ограждение и врезаться в другую машину.

Инцидент случился сегодня утром, 13 июня. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте». Петербуржцы уверяют, что Porsche неудачно повернул на Выборгском шоссе. В результате автомобиль подлетел, перепрыгнул через забор и три бордюра. На этом дело не кончилось – машина врезалась в припаркованный Saab. Пока что не уточняется, есть ли пострадавшие и в курсе ли владелец Saab о происходящем. Официальные источники также не комментировали аварию.

«Забор с бордюрами жалко»,

— пошутил один из пользователей. Другие же недоумевают, как такое вообще могло произойти.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что два человека получили травмы в ДТП на Кондратьевском проспекте. Мужчина и женщина сидели на мотоцикле, когда произошло столкновение с «Хендаем». Оба получили травмы средней тяжести.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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Porsche «взлетел» на Выборгском шоссе