Два человека получили травмы в ДТП на Кондратьевском

Женщина и мужчина ехали на мотоцикле.

Инцидент случился ночью 13 июня. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По предварительным данным, участниками аварии стали два транспортных средства – байк и «Хендай Солярис». Есть мнение, что легковушка не уступила дорогу мотоциклу, в результате чего байкер въехал в машину.

Помощь понадобилась водителю мотоцикла, а также пассажирке. Очевидцы уверяют, что на месте происшествия работали несколько карет скорой помощи. Также люди пишут, что видели, как пострадавшую увозили с перебинтованной ногой. Петербуржцы рассказали, что оба человека с байка получили травмы средней тяжести, а вот о состоянии водителя «Хендая» ничего не говорится.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что девушка выехала на “встречку” Трамвайного из-за паука на стекле. Пользователи социальных сетей хотят узнать, что стало с пауком.