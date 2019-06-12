Девушка выехала на “встречку” Трамвайного из-за паука на стекле

Пользователи социальных сетей хотят узнать, что стало с пауком.

В Петербурге днем в среду 12 июня столкнулись два автомобиля Citroen, сообщили очевидцы в социальной сети в День России. По предварительной информации, одна из машин выехала на встречную полосу на Трамвайном проспекте Санкт-Петербурга.

Свидетели передают, что девушка объяснила свой маневр испугом из-за паука на лобовом стекле своего автомобиля. Данные о пострадавших уточняются.

В соцсети активно обсуждают произошедшее ДТП. Кто-то требует запретить женщинам с подобными фобиями садиться за руль, кто-то интересуется, что произошло с пауком. К сожалению, Gazeta.SPb сейчас не располагает данными об этом арахниде.

Сегодня на дорогах сухо. В понедельник в Петербурге произошло 339 ДТП, по данным ГИБДД Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Витебском проспекте перевернулось такси.