В Лос-Анджелесе мужчина ради своей собаки подрался с медведицей

Хищное животное пыталось защитить своего детеныша от человека, но встретило сопротивление.

Инцидент произошел 10 июня, сообщают “РИА. Новости” со ссылкой на телеканал KTLA. Хищное животное и ее детеныш случайной забрели во двор мужчины. Он выбежал на улицу, когда услышал лай своей собаки. Оказалось, детеныш медведицы заинтересовался домашним животным, которое в этот момент было во дворе.

Услышав лай собаки, медведица решила защитить своего детеныша и напала на собаку. Хозяин пса возрастом более 50 лет попытался спасти своего питомца и толкнул медведицу. За это медведица расцарапало голень хозяина жома и укусило его за правое колено.

На место происшествия прибыла полиция и отдел охраны дикой природы и рыбных ресурсов Калифорнии. Животное пришлось временно усыпить и увезти с места происшествия.

Мужчину же госпитализировали.

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