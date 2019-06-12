В Ленобласти петербуржцы обнаружили изъеденный собаками труп дачника

На одной из дач в Ленобласти обнаружен труп, который был покусан псами бойцовской породы.

Происшествие случилось в садах «Восход» в Кировском районе. Соседи по даче решили навестить своего знакомого, который по какой-то причине пропал и ни с кем не связывался с 9 июня. Позже ими через оконный проем был увиден труп, рядом с которым бродили четыре агрессивных пса.

Сообщается, что после обнаружения тела, соседи обратились в правоохранительные органы. Известно, что погибшему мужчине было 50 лет. Полиция тут же выехала на адрес происшествия, однако без помощи ветеринаров в помещение войти было невозможно. Большие собаки бойцовских пород были усыплены. В живых была оставлена маленькая собачка, которая не могла причинить вреда людям.

После проникновения внутрь жилого помещения, было установлено, что труп начал подвергаться разложению, а также в некоторых частях тела был объеден собаками. В настоящий момент причины смерти гражданина неизвестны. Его тело опознала его сожительница.

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