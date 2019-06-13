Стройка рядом с домом с обрушившемся потолком на Выборгской улице могла стать причиной происшествия

Инцидент произошло в Выборгом районе Петербурга в ночь с 12 на 13 июня.

По предварительным данным, никто в результате происшествия не пострадал, но жильцов дома 4 по Выборгской улице все же пришлось эвакуировать. Об этом сообщает телеканал “78”.

В ночь с 12 на 13 июня в оме в одной из квартир обрушился потолок. Всего было эвакуировано порядка 39 человек. Их разместили в ближайшем общеобразовательном учреждении

Также, сообщает телеканал с места события, опасения у местных жителей появилось еще полгода назад. В районной администрации решают вопрос об отмене строительства, которое проходит в непосредственной близости с домом, где произошло ЧП.

В данном происшествии никто не пострадал. Была госпитализирована пенсионерка, но ей помощь медиков понадобилась из-за пережитого стресса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что три квартиры тушили в Петербурге этой ночью.