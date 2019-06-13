Неизвестный пытался украсть деньги из банкомата в Сертолово

Полицейские разыскивают злоумышленника.

Об этом стало известно сегодня, 13 июня. Информацией с Gazeta.SPb поделились в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что о покушении на кражу рассказал сотрудник банка, который и обратился в полицию. Он уверяет, что неизвестный пытался взломать банкомат, но у него ничего не вышло. На корпусе терминала остались повреждения. Сотрудники правоохранительных органов уже возбудили уголовное дело и приступили к поискам виновного.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге раскрыта квартирная кража на миллион рублей. Хозяин квартиры оставил ключи приятелю на время своего отсутствия. Тот водил к нему в гости женщин – одну из них и подозревают в присвоении дорогостоящих украшений. Полицейские возбудили уголовное дело, подозреваемая пока не может покидать пределы города.