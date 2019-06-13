Жителя Тихвина подозревают в изнасиловании девочки-подростка

Мужчину уже задержали.

В полицию с заявлением обратилась мать пострадавшей 16-летней девочки. Как стало известно Gazeta.SPb, мать об изнасиловании заявила 12 июня.

После заявления об изнасиловании был задержан житель Ленобласти, который, по предварительной версии, поджидал девочку на пустыре, а после затащил ее в автомобиль и там изнасиловал.

Также стало известно, что мужчина 1995 года рождения, в отношении которого возбудили уголовное дело, является безработным.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что родственники на Ударников почувствовала к друг другу неприязнь и устроили поножовщину.