В Колпино поезд переехал неизвестного подростка

Полицейские не смогли пока что установить личность погибшего.

Обо всем стало известно сегодня, 13 июня. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Уточняется, что тело молодого человека нашли еще в среду. Его сбил поезд сообщения «Москва – Петербург» рано утром. На вид мальчику не больше 18 лет. Особых примет у подростка не нашлось – славянская внешность, светлые волосы, одет был в поло, шорты и белые кроссовки. Пока что непонятно, кого именно сбил поезд и как он оказался на рельсах. Полицейские пытаются установить личность погибшего.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что четыре пассажирских вагона поезда сошли с рельсов в Забайкалье ранним утром первого июня. Из-за схода поезда нарушен габарит соседнего пути, ведутся восстановительные работы. Также на месте работает оперативный штаб. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал.