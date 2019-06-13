В Ленобласти мужчина ушел из дома, оставив в постели топор

Он не возвращается уже несколько дней.

О пропаже человека сообщила родственница жителя Ленинградской области. Она обратилась в правоохранительные органы 12 июня, передают «Невские новости». Мужчина недавно освободился из тюрьмы и должен был появиться в отделении 11 июня, но так и не пришел. Заподозрив неладное, женщина отправилась к нему домой и вместо брата обнаружила в постели топор. Заявительница призналась, что мужчина уже уходил несколько раз из дома, но всегда возвращался. Где он может быть она не берется даже предполагать.

Известно, что разыскиваемый страдает алкоголизмом и приступами эпилепсии. Среди особых примет женщина назвала шрам на правой брови, родимое пятно на левом бедре, а также татуировки на запястье.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Сосновом Бору пенсионер уехал на машине и не вернулся. На данный момент поиском пропавшего человека занимаются волонтеры и поисковый отряд «Лиза Алерт». Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Алексея, сообщите по телефону 8-800-700-54-52.