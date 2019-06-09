В Сосновом Бору пенсионер уехал на машине и не вернулся

В Сосновом Бору в Ленинградской области проводятся поиски пропащего пенсионера Алексея Сереженкова.

Сообщается, что 68-летний мужчина в пятницу, 7 июня, уехал на своем автомобиле марки «Peugeot Tepee». Автомобиль имеет цвет «мокрый асфальт». Мужчина проживает в Сосновом Бору.

Алексей Александрович имеет рост в 190 сантиметров, внешне худощавого телосложения. У пропавшего седые волосы и голубого цвета глаза.

В день пропажи он был одет в зеленую жилетку, штаны болотного цвета, белую рубашку, серую кепку и темные кроссовки.

На данный момент поиском пропавшего человека занимаются волонтеры и поисковый отряд «Лиза Алерт». Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Алексея, сообщите по телефону 8-800-700-54-52.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Москве задержаны подозреваемые в убийстве Сергея Чуева.