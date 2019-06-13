Спустя три недели жители Киришей нашли сгнивший труп соседа

Они решили проверить, все ли с ним в порядке.

Об этом стало известно сегодня, 13 июня. Обо всем сообщают «Невские новости», ссылаясь на источники в правоохранительных органах. О жуткой находке рассказали ленинградцы, проживающие в Киришах на улице Мира. Они сообщили, что их соседа никто не видел около трех недель. Люди начали за него переживать и решили проверить, не нужна ли ему помощь. Так как мужчина не открывал дверь, соседи проникли в квартиру через балкон.

Когда они попали внутрь, то нашли труп мужчины. На нем не было одежды, очевидцы рассказывают о том, что процесс гниения уже начался. При этом люди уверяют, что внутри жилища было довольно чисто и ничто не указывало на насильственную смерть. Сейчас тело уже доставили в морг, где специалистам предстоит установить причины кончины мужчины.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленинградской области мужчина ушел из дома, оставив в постели топор.