Жильцы дома с обрушившемся потолком переезжают в маневренный фонд

Сейчас специалисты устанавливают на доме специальные маячки. Фото: https://pixabay.com

Сейчас специалисты устанавливают на доме специальные маячки. Фото: https://pixabay.com

В доме 4 по улице Выборгской обрушился потолок. Жильцы переживают, что здание может рухнуть.

В маневренный фонд всего переедут 22 человека. Остальные жильцы дома уехали к родным. О переселении в маневренный фонд телеканалу “Санкт-Петербург” сообщил глава Выборгского района Валерий Гарнец.

Он также сообщил, что сегодня было проведено заседание чрезвычайной районной комиссии по делам МЧС. Всего было эвакуировано 39 человек в ближайшую школу. Им предоставили горячее питание. Также отмечается, что дом будет обследовать специальная организация.

После будет принято решение: или жилицы смогут вернуться, или будем проводиться капитальный ремонт.

Сейчас специалисты устанавливают на доме специальные маячки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стройка рядом с домом с обрушившемся потолком на Выборгской улице могла стать причиной происшествия.