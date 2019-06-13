Муниципалы Кировского района игнорировали обращения граждан

Прокуратура потребовала устранить все нарушения, также решается вопрос о возбуждении административных производств. Фото: https://pixabay.com

Прокуратура потребовала устранить все нарушения, также решается вопрос о возбуждении административных производств. Фото: https://pixabay.com

Это было выявлено после проверки Прокуратуры Петербурга.

Проверка Муниципального образования Муниципальный округ Нарвский округ и Местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ Красненькая речка показала, что сотрудники нарушают законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Проверка выявила несвоевременное рассмотрение обращений граждан, непринятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей. Помимо этого, МО не направляли письменные ответы гражданам и просо их игнорировали.

Прокуратура потребовала устранить все нарушения, также решается вопрос о возбуждении административных производств.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жильцы дома с обрушившемся потолком переезжают в маневренный фонд.