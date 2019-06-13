Вором детской коляски в Калининском районе оказалась малолетняя девочка на роликах

Ребенок был одет в желтую куртку и коричневые шорты. Фото: https://pixabay.com

Ребенок был одет в желтую куртку и коричневые шорты. Фото: https://pixabay.com

В полицию о краже обратилась местная жительница 32 лет.

О происшествии стало известно сегодня, когда женщина сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что из подъезда дома по Светлановскому проспекту украли ее коляску, стоимостью 5 тысяч рублей.

Позже правоохранители благодаря камерам видеонаблюдения выяснили, что коляску угнала девочка лет 8 на роликах. Ребенок был одет в желтую куртку и коричневые шорты. Правоохранители устанавливают личность малолетней воровки, сообщает Региоа online.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Калининском районе у 32-летней мамочки угнали коляску. В момент происшествия никого в коляске не было.