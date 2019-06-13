Пьяный мужчина в Невском районе забрался на крышу Honda Civic и начал бить по стеклам палкой

Дебошира заметил отряд вневедомственной охраны, находящийся на маршруте патрулирования.
Инцидент произошел сегодня ночью около 03:15. Наряд группы задержания заметили мужчину, который громил иномарку, припаркованную у дома 7 на проспекте Солидарности.
Громил 31-летний пьяный дебошир машину нестандартным образом. Он забрался на крышу и разбивал лобовые стекла и боковые палкой.
Сотрудники Росгвардии незамедлительно приняли меры к пресечению противоправных действий. Наряд вневедомственной охраны задержал хулигана на месте происшествия.
Позже было установлено, что автомобиль, у которого были помяты капот и крыша, а также разбиты стекла, принадлежит 29-летнему местному жителю. Сумма ущерба устанавливается.
Задержанный был передан сотрудникам 23 отдела полиции.
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