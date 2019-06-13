Автор знаменитого памятника Александру Невскому скончался в Петербурге

В Петербурге после продолжительной болезни на 58-ом году жизни скончался бывший ректор академии имени А.Л. Штиглица, скульптор и художник Александр Пальмин.

Как сообщается на сайте академии, похороны пройдут в пятницу, 14 июня, на Пундоловском кладбище в Янино.

Пальмин стал широко известен работой над памятником Александру Невскому, который установлен на одноименной площади вблизи Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры в Петербурге.

Проект памятника создал его учитель Валентин Козенюк, но по стечению обстоятельств не успел его закончить. После смерти за доработку скульптуры Александра Невского взялся Пальмин.

Работы Пальмина, например, барельеф «Смена» можно увидеть на стенах московского Кремля в Александровском саду.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что умер экс-глава «Водоканала Петербурга» Феликс Кармазинов.