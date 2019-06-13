СКР начало расследование жестокого убийства женщины в Ленобласти

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Фото: СК РФ по Ленобласти

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Фото: СК РФ по Ленобласти

Тело хозяйки дома, с явными признаками насильственной смерти, обнаружили местные жители в коттеджном поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленобласти в четверг, 13 июня.

Также на месте происшествия был обнаружен 18-летний юноша с многочисленными телесными повреждениями, который в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

По факту происшествия СК РФ по Ленобласти возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что спустя три недели жители Киришей нашли сгнивший труп соседа. О жуткой находке рассказали ленинградцы, проживающие в Киришах на улице Мира. Они сообщили, что их соседа никто не видел около трех недель.

Люди начали за него переживать и решили проверить, не нужна ли ему помощь. Так как мужчина не открывал дверь, соседи проникли в квартиру через балкон.