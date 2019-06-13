МЧС: на Петербург идут ливни и гроза

Дождь может пойти в Петербурге и в ближайшие часы. Фото: Baltphoto, Павел Долганов

Дождь может пойти в Петербурге и в ближайшие часы. Фото: Baltphoto, Павел Долганов

В пятницу синоптики предсказывают ветер до 11 м/с и осадки утром и ночью.

В управлении МЧС по Санкт-Петербургу 13 июня предупредили о приближающейся к городу грозе — она окажется здесь завтра в пятницу 14 июня. Синоптики сообщают о грядущих утром и ночью ливнях и грозе.

Ветер составит от 6 до 11 м/с. В МЧС напомнили, что при грозе не стоит находиться на улице и уж точно не нужно прятаться от нее под одинокими деревьями.

Сегодня в Санкт-Петербурге ветрено и облачно, температура составляет примерно 19 градусов. Дождя не было весь день, но синоптики предполагают, что он может пойти в ближайшие часы.

Дождь может усложнить ситуацию на дорогах Санкт-Петербурга. За 11 и 12 июня в Санкт-Петербурге произошло 680 ДТП, пострадало 33 человека.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге ограничат движение по Гражданскому проспекту.