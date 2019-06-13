Ремонтные работы ограничат движение по Гражданскому проспекту до 12 сентября

Ограничение движения будут вводить поэтапно. Фото: pixabay.com
Ограничение движения будут вводить поэтапно. Фото: pixabay.com

Ремонтные работы на Гражданском проспекте в Петербурге будут длиться три месяца до 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Ремонтировать дорогу начнут 15 июня и закончат 12 сентября.

Ограничение движения на рабочем участке будет водиться поэтапно. Так, до 15 июля автомобилисты не смогут проехать по дороге между проспектами Маршала Блюхера и Непокоренных. Затем до августа движение ограничат от проспекта Непокоренных до Северного проспекта.

И на последнем этапе сотрудники дорожных служб перекроют участок от Северного до Суздальского проспекта. Отмечается, что большую часть времени проезд будет закрыт только по правой полосе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Выборге начался ремонт трех улиц. Согласно контракту с подрядчиком отремонтированы будут три улицы: Михайловская, Октябрьская и Уральская. В планах также улица Весенний поток и улица Западная.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
гражданский проспект ограничение движения ремонт дорог
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ремонтные работы ограничат движение по Гражданскому проспекту до 12 сентября
Александр Беглов посетил мобильный пункт ЗВО в Петербурге
Пулково расширил выезд из зоны прибытия пассажирского терминала
Суд оставил прежние сроки наказания Кокорину и Мамаеву. Приговор вступил в силу
В Петербурге мужчина получил 180 часов обязательных работ за ложный донос
Игорь Стренадко покидает пост гендиректора «Теплосети»
Мариинском дворце Петербурга простились с депутатом ЗакСа Павлом Зеленковым
На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера находились 11 россиян