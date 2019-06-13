Ремонтные работы ограничат движение по Гражданскому проспекту до 12 сентября

Ремонтные работы на Гражданском проспекте в Петербурге будут длиться три месяца до 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Ремонтировать дорогу начнут 15 июня и закончат 12 сентября.

Ограничение движения на рабочем участке будет водиться поэтапно. Так, до 15 июля автомобилисты не смогут проехать по дороге между проспектами Маршала Блюхера и Непокоренных. Затем до августа движение ограничат от проспекта Непокоренных до Северного проспекта.

И на последнем этапе сотрудники дорожных служб перекроют участок от Северного до Суздальского проспекта. Отмечается, что большую часть времени проезд будет закрыт только по правой полосе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Выборге начался ремонт трех улиц. Согласно контракту с подрядчиком отремонтированы будут три улицы: Михайловская, Октябрьская и Уральская. В планах также улица Весенний поток и улица Западная.