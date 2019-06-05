В Выборге начался ремонт трех улиц

Согласно контракту с подрядчиком отремонтированы будут три улицы: Михайловская, Октябрьская и Уральская. В планах также улица Весенний поток и улица Западная.

На территории города Выборг в Ленинградской области начались ремонтные работы по обновлению трех улиц, сообщили Gazeta.SPb в администрации Выборгского района.

Подрядчик должен будет привести в порядок улицу Михайловскую, улицу Октябрьскую и улицу Уральскую. На данный момент дорожники уже приступили к выполнению работы. Известно, что сейчас проходит подготовка для укладки нового дорожного покрытия на улице Михайловская.

По иным оставшимся объектам проводятся конкурсные процедуры. Кроме того, в ближайших планах провести ремонте работы ещё на двух улицах города. Ими будут улица Весенний поток и улица Западная.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что новую школу в «Полюстрово Парк» откроют 1 сентября.