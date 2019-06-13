Детский психолог из Петербурга получил приговор за насилие над мальчиками

Мужчина руководил классом в одной из школ Петербурга, когда за ним пришла полиция.

В Ленобласти огласили приговор петербуржцу за сексуальное насилие над мальчиками, передают в СК по Ленобласти 13 июня.

Мужчина с 2014 по 2017 год служил воспитателем в лагере “Юный Кировец” в поселке Сиверский недалеко от Гатчины. Два года назад он с мая по июня подвергал двух братьев-инвалидов сексуальному насилию — одному было 13 лет, а второму 14. Он занимал пост учителя-психолога в школе Петербурга и руководил 5-ым классом, когда за ним пришла полиция..

Следователи выяснили, что в 2015 году жертвой мужчины стал 11-летний мальчик. Под тяжестью улик мужчина сперва сознался в преступлениях, однако затем отказался от показаний. Суд признал мужчину виновным и назначил ему 17 лет исправительной колонии.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Белоруссии вынесли смертный приговор.