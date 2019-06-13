У “Уральских авиалиний” снова проблемы — сегодня с рейсом в Тбилиси

Пассажиры ждут в аэропорту Санкт-Петербурга уже 13 часов — 9 утра.

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга 13 июня задерживают рейс в Грузию. Самолет в Тбилиси должен был вылететь в 08:55, но пассажиры ждут в аэропорту уже 13 часов. Время вылета сейчас назначено на 23:30. Причины проблем не уточняются.

За рейс несет ответственность авиакомпания “Уральские авиалинии”. Вчера у компании в день задержали три вылета из Санкт-Петербурга. Больше всего в аэропорту провели пассажиры, надеявшиеся попасть в Испанию — 8 часов.

В остальном ситуация в Пулково сегодня складывается благоприятно. Отменили только два рейса: до Симферополя и Москвы, а сейчас рейс в столицу задерживает компания Pegas Fly.

Ранее Gazeta.SPb подробнее рассказал о проблемах, которые возникли в День России у тех, кто выбрал “Уральские авиалинии”.