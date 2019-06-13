Беглов выразил соболезнования родным Александра Пальмина

Пальмин преподавал в академии с 1995 года. Фото: Академия имени Штиглица.
Пальмин преподавал в академии с 1995 года. Фото: Академия имени Штиглица.

Автору памятника Александру Невскому у Лавры исполнилось 58 лет.

Александр Беглов сожалеет о кончине художника Александра Пальмина, который сделал для Петербурга памятник Александру Невскому — пятый конный памятник Северной столицы. Врио губернатора Петербурга выразил соболезнования близким скульптора в четверг 13 июня.

В Смольном завили, что Пальмин подготовил современное поколение дизайнеров в академии имени Штиглица Санкт-Петербурга.

Пальмину исполнилось 58 лет; известно, что он долго болел. Пальмин окончил училище имени Мухиной. Преподавал в Штиглица с 1995 года. В своем творчестве использовал разные материалы — керамику, металл, бронзу — и часто занимался крупными историческими фигурами.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что автор памятника Александру Невскому скончался.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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