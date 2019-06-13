“Ангелов XX века” покажут в Русском музее Петербурга

Из-за отношения к религии в СССР ангелы надолго пропали из искусства. Фото: http://www.rusmuseum.ru

Из-за отношения к религии в СССР ангелы надолго пропали из искусства. Фото: http://www.rusmuseum.ru

Выставка стартовала в четверг 13 июня и продлится до 18 августа.

В Русском музее Санкт-Петербурга открыли выставку об ангелах. В корпусе Бенуа с четверга 13 июня показывают свыше 100 работ о современном образе небесных созданий.

В раннем русском искусстве и иконописи ангелы представлены более-менее однозначно, заметила замдиректора музея по научной работе Евгения Петрова на открытии. В современную эпоху (XX-XXI век) авторы по-новому осознают роль и образ ангелов в искусстве.

Ангелы отразили ощущение приближающихся перемен в начале XX века, а затем исчезли с полотен из-за религиозной политики СССР — и вернулись только в 1960-ых годах.

Выставка продлится до 19 августа. Русский музей закрыт по вторникам. Стоимость билетов для взрослых россиян составляет 400 рублей, а для школьников и студентов — 170 рублей, согласно данным на сайте музея.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Санкт-Петербургский Городской театр закрывается.