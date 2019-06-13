Санкт-Петербургский Городской театр закрывается из-за недостатка финансирования

Санкт-Петербургский городской театр прекратит свою деятельность 31 декабря 2019 года. Как сообщили представители театра в Facebook, причиной закрытия стали финансовые проблемы.

Театр от закрытия не спасли даже гранты от Росмолодёжи и комитета по культуре Петербурга . Несколько последних спектаклей площадка создала с помощью краудфандинга.

«Мы играли репертуар, выпускали регулярные премьеры, сами делали ремонт и декорации, питались вкусной гречкой, мало спали и всё, что зарабатывали, вкладывали в свое дело», — отметили сотрудники театра.

Санкт-Петербургский Городской театр был основан в 2016 году выпускниками актерской мастерской Сергея Черкасского в РГИСИ. В мае 2018 года театр смог своими силами открыть камерную сцену на Литейном проспекте № 46.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге пройдет Театральная олимпиада-2019.