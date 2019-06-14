Вячеславу Бутусову присвоили звание заслуженного артиста России

Документ уже подписал президент России.

Об этом стало известно 13 июня. Указ уже опубликовали на сайте правовой информации, его подписал Владимир Путин.

Присвоить почетные звания: «Заслуженный артист Российской Федерации» Бутусову Вячеславу Геннадьевичу — артисту общества с ограниченной ответственностью «Ю-Питер»», — говорится в тексте.

Напоминаем, что Вячеслав Бутусов состоял в двух группах: «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер». Его авторству принадлежит множество хитов, которые остаются актуальными до сих пор. Многие песни групп считаются классикой русского рока. Второй коллектив просуществовал на протяжении 16 лет и распался два года назад.

В 2018 году ныне заслуженный артист России снял клип, который посвятил 315-летюю Санкт-Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что журнал GQ номинировал Семака на звание «Открытие года». «Зенит» под руководством Семака стал обладателем чемпионского кубка как лучшая команда России.