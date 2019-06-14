Россиянка женила на себе мужчину, находившегося без сознания

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

Жених находился при смерти.

Об этом стало известно сегодня, 14 июня. Инцидент случился в Кузбассе – там руководитель ЗАГСа обвиняется в превышении должностных полномочий. Ее подозревают в том, что она поженила двух людей без согласила мужчины, который находится при смерти из-за серьезной болезни. Брак был заключен два года назад без согласия гражданина, сообщает прокуратура Кемеровской области. На данный момент мужчина уже умер, а его лже-супруга получила все его имущество в свое распоряжение. С делом будут разбираться в суде.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дело об попытке убийства из-за утери номерка идет в суд спустя 9 лет. Выяснилось, что в 2010 году в апреле охранник ночного кафе в Красносельском районе Петербурга потребовал от посетителя заплатить штраф за потерю номерка. Мужчина был пьян, не хотел платить штраф, поэтому достал из кармана нож и ударил охранника в голову. Все это время он находился на свободе.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
загс свадьба
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Во Всеволожском районе посиделки закончились пропажей 87 тысяч рублей
Россиянка женила на себе мужчину, находившегося без сознания
Спустя 16 часов петербуржцы вылетели в Тбилиси
Трансферная стоимость Кокорина теперь равна нулю
На КАД «Солярис» въехал в «Газель»
Вячеславу Бутусову присвоили звание заслуженного артиста России
На российских дорогах хотят разрешить разгоняться до 130 км/ч
Алибасова хотят увезти на лечение из России