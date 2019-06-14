Россиянка женила на себе мужчину, находившегося без сознания

Жених находился при смерти.

Об этом стало известно сегодня, 14 июня. Инцидент случился в Кузбассе – там руководитель ЗАГСа обвиняется в превышении должностных полномочий. Ее подозревают в том, что она поженила двух людей без согласила мужчины, который находится при смерти из-за серьезной болезни. Брак был заключен два года назад без согласия гражданина, сообщает прокуратура Кемеровской области. На данный момент мужчина уже умер, а его лже-супруга получила все его имущество в свое распоряжение. С делом будут разбираться в суде.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дело об попытке убийства из-за утери номерка идет в суд спустя 9 лет. Выяснилось, что в 2010 году в апреле охранник ночного кафе в Красносельском районе Петербурга потребовал от посетителя заплатить штраф за потерю номерка. Мужчина был пьян, не хотел платить штраф, поэтому достал из кармана нож и ударил охранника в голову. Все это время он находился на свободе.