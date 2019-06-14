Сразу четверо пожилых петербуржцев стали жертвами злоумышленников

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Они сообщили о пропаже денежных средств в один день – 13 июня.

Об этом стало известно сегодня, 14 июня. Подробностями инцидентов с Gazeta.SPb поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В Невском районе женщине поступил звонок от мужчины, который представился ее внуком. Он попросил у пенсионерки 100 тысяч рублей – она отдала их незнакомому посреднику. После этого злоумышленник скрылся.

После о хищении средств рассказала женщина, проживающая в Гатчинском районе. Она уверяет, что 12 тысяч рублей пропали после посещения некоего мужчины, который пришел проверять счетчики.

Подобный случай произошел с пенсионеркой в Сланцевском районе, только к ней приходили сразу две неизвестные женщины. Они оставили потерпевшую без 439 тысяч рублей.

Четвертый пострадавшим стал житель Волховского района, который заявил о похищении более 40 тысяч рублей – все происходило у него на глазах.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что полицейские задержали мужчин, подозреваемых в хищении смартфона за 40 тысяч рублей.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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