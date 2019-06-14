СК задержал 15-летнего сына бывшего вратаря СКА по делу об убийстве матери

Подростка поместили в изолятор, сотрудники правоохранительных органов не могут понять, кто виноват в смерти женщины.

Об этом стало известно сегодня, 14 июня. О задержании юноши Gazeta.SPb сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

Уточняется, что его уже допросили, мальчик рассказал свою версию инцидента. 15-летний парень уверяет, что мать убил старший брат – он сначала расправился с женщиной, а потом якобы пытался нанести увечья ему. Сын экс-вратаря СКА заявил, что ему удалось выбежать из дома и позвать соседей на помощь.

Все бы ничего, но у 18-летнего члена семьи нашли несколько ножевых ранений. Его положили в реанимацию, он находится в тяжелом состоянии. Есть мнение, что убийство совершил все-таки младший ребенок.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что отдых в частном доме в Лампово для мужчины стал летальным. Его зарезала собственная супруга.