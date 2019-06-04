Отдых в частном доме в Лампово для мужчины стал летальным. Его зарезала собственная супруга

Уголовного дело направлено в суд. Фото: https://pixabay.com
Уголовного дело направлено в суд. Фото: https://pixabay.com

Не обошлось в истории и без спиртосодержащих напитков.

Следственным отделом по Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленобласти завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней женщины. Ее обвиняют в убийстве собственного супруга.

Как полагает следствие, 15 марта компания мужчин и женщин отдыхали в частном доме, который расположен в доме Лампово Гатчинского района Ленобласти. Там они распивали алкоголь. Гости уснули, а между хозяином дома и его супругой возник конфликт. Мужчина начал оскорблять жену и избивать ее.

В ответ женщина схватила нож и нанесла им не менее четырех ударов в шею и грудь своего мужа. От полученных телесных повреждений 59-летний мужчина скончался.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что группировке, насильно удерживающей женщину в Пушкине, а также за разбойное нападение, вынесли приговор.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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