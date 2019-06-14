На Васильевском острове местного жителя пытался подстрелить сосед

Мужчину госпитализирован, поскольку частично соседу удалось осуществить свой план.

Полицейские Петербурга узнали о происшествии благодаря телефонограмме, которая поступила из медицинского учреждения. Об этом сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщают сотрудники правоохранительных органов, мужчина рассказал, что накануне вечером в одной из квартир дома 20 по 1-ой линии Васильевского острова в него выстрелил сосед из травматического пистолета.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что СК задержал 15-летнего сына бывшего вратаря СКА по делу об убийстве матери.