На Васильевском острове местного жителя пытался подстрелить сосед

По данному факту проводится проверка. Фото: https://pixabay.com
По данному факту проводится проверка. Фото: https://pixabay.com

Мужчину госпитализирован, поскольку частично соседу удалось осуществить свой план.

Полицейские Петербурга узнали о происшествии благодаря телефонограмме, которая поступила из медицинского учреждения. Об этом сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщают сотрудники правоохранительных органов, мужчина рассказал, что накануне вечером в одной из квартир дома 20 по 1-ой линии Васильевского острова в него выстрелил сосед из травматического пистолета.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что СК задержал 15-летнего сына бывшего вратаря СКА по делу об убийстве матери.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Василеостровский район васильевский остров происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ГАТИ разрешил укрепить фундамента Биржи
Мужчина решил развлечься и «заминировал» в 5-этажный дом в Гатчинском районе
Жильцам дома на Гражданском проспекте выставляли двойной счет за домофон
В Курортном районе мужчина на берегу залива насмерть забил коллегу палкой, ...
В Петербурге сожгли санкционные продукты из Эстонии
В Петербурге раскрыли преступную группу «теневых» банкиров, обналичивших ...
Василеостровский рынок начал работать, но ремонт еще не закончился
На Васильевском острове местного жителя пытался подстрелить сосед