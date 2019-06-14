В Курортном районе мужчина на берегу залива насмерть забил коллегу палкой, после чего пытался его поджечь

Подсудимый признал вину в совершении этого преступления и раскаялся в содеянном. Фото: https://pixabay.com

Подсудимый признал вину в совершении этого преступления и раскаялся в содеянном. Фото: https://pixabay.com

Злоумышленник и ударил своего коллегу по работе 16 раз палкой по голове, что привело к летальному исходу.

Прокуратура Курортного района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Юрия Рощина. Он признан судом виновным в совершении преступления.

Суд установил, что мужчины сидели на берегу водоема у Приморского шоссе и выпивали. Они приходились друг другу коллегами. После произошла ссора, возникшая на почве имевшегося ранее конфликта. Тогда подсудимый взял палку и избил товарища. В результате чего, последний скончался на месте от полученных травм. После этого Рощин с целью избежать уголовной ответственности попытался уничтожить труп и поджечь его.

Подсудимый признал вину в совершении этого преступления и раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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