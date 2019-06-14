В садоводстве бывший заключенный не поделил понятия с собутыльником и зарубил его топором

Тело погибшего вывезли в безлюдное место за территорию поселка и сбросили в придорожную канаву. Фото: http://lenobl.sledcom.ru

Тело погибшего вывезли в безлюдное место за территорию поселка и сбросили в придорожную канаву. Фото: http://lenobl.sledcom.ru

Темой спора стали тюремные законы. Собутыльник был в теме, потому что сам ранее был судим.

Сосновоборским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области расследуется уголовное дело, возбужденное статье «убийство».

На скамье подсудимых окажется 39-летний уроженец Псковской области, ранее неоднократно судимый, который последнее время проживал в в садоводстве Шунгорово-1 у своего знакомого.

По предварительной информации следователей, трое мужчину – хозяин дома, обвиняемый и его подельник – 10 июня распивали спиртные напитки. В ходе выяснения отношений между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый избил своего оппонента кулаками, а также несколько раз ударил потерпевшего топором по голове и ножом в область шеи.

В результате такого избиения 50-летний собутыльник скончался. Тогда хозяин дома и обвиняемый решили скрыть преступление. Они вывезли тело погибшего в безлюдное место за территорию поселка и сбросил в придорожную канаву.

По предварительной информации, мотивом совершенного преступления послужили разногласия подозреваемого и потерпевшего, ранее отбывавших наказания в местах лишения свободы на тему тюремных понятий.

В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по делу. По делу назначен комплекс судебных экспертиз.

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