Самолет «Аэрофлота» сел в Варшаве из-за буйного дебошира

Воздушное судно российской авиакомпании приземлилось в Варшаве по причине беспорядков на борту.

Сообщается, что самолет совершал рейс из Барселоны и летел в Москву. Однако один из пассажиров изменил маршрут всего судна.

Авиакомпания «Аэрофлот» вынуждена была незапланированно посадить свой самолет в Варшаве. Вообще-то, в столице самолет должен был сесть еще в 17:40. Однако из-за буйного пассажира, который вел себя очень агрессивно, судно пришлось перенаправить в столицу Польши.

Известно, что в настоящий момент гражданин, нарушивший правопорядок на борту самолета теперь ожидает решения о своем задержании местными правоохранителями. Очевидцы утверждают, что мужчина-дебошир был рьян. Самолет ждет заправки топливом.

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