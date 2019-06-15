В США застрелили российского чемпиона по сноубордингу

В Лос-Анджелесе застрелен 31-летний чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Убийство произошло 10 июня. Местная полиция уже задержала подозреваемого Ретта Маккензи Нельсона, выстрелившего в российского спортсмена из окна своей машины. Кольцов скончался через 20 минут после выстрела на месте происшествия.

Сообщается, что злоумышленник был наркозависимым. Спустя час, Нельсон зашел в ресторан и убил заместителя шерифа округа, пишет Los Angeles Times.

Также ему вменяется обвинение в грабеже магазина и заправки. При условии доказательства его вины, Нельсона ждет либо смертная казнь, либо пожизненное заключение.

Гибель российского спортсмена подтвердили в посольстве России в США.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в сгоревшей иномарке в Ленобласти нашли тело разыскиваемого бизнесмена.