В сгоревшей иномарке в Ленобласти нашли тело разыскиваемого бизнесмена

Мужчина имел долги. Фото: pixabay
Мужчина имел долги. Фото: pixabay

Предпринимателя объявили в розыск, а позже обнаружили его тело в сожжённом авто в Ленобласти.

Сообщается, что гражданин находился с 10 июня этого года в федеральном розыске. По некоторым сведениям, он был бизнесменом и имел большую задолженность перед другими предпринимателями.

Прошлым вечером в полицию поступило сообщение о том, что в поле в Лужском районе в деревне Сара-Лог стоит сгоревшая дотла Infiniti, а в ней находится труп её 44-летнего владельца.

В настоящий момент тело предпринимателя отправили на экспертизу для выяснения точной причины смерти.

Отметим, что у бизнесмена, по некоторым данным, осталась семья в Алтайском крае. Он был руководителем двух организаций и задолжал партнерам денежные средства на сумму порядка 20 млн рублей.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на станции метро «Проспект Славы» монтируют панно в честь афганцев.

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