Бывший замначальника УФСИН задержан в Петербурге по подозрению во взяточничестве

Бывшего заместителя начальника УФСИН России по Петербургу и Ленинградской области задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает СК РФ.

По версии следствия, гендиректор ООО «Петроинвест» с марта 2010 года по август 2015 года неоднократно, через посредников передавал подозреваемому взятки на общую сумму 350 млн. рублей за общее покровительство над коммерческой структурой.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

В отношении гендиректора компании, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, ранее вынесен обвинительный приговор.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что экс-сотрудники петербургской таможни, проходившие по делу о взятках, остались на свободе. Суд установил, что за пять лет преступной деятельности, бывшие сотрудники таможни получили в общей сложности около 900 тысяч рублей.