Бывший замначальника УФСИН задержан в Петербурге по подозрению во взяточничестве

Подозреваемый задержан. Фото: pixabay
Подозреваемый задержан. Фото: pixabay

Бывшего заместителя начальника УФСИН России по Петербургу и Ленинградской области задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает СК РФ.

По версии следствия, гендиректор ООО «Петроинвест» с марта 2010 года по август 2015 года неоднократно, через посредников передавал подозреваемому взятки на общую сумму 350 млн. рублей за общее покровительство над коммерческой структурой.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

В отношении гендиректора компании, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, ранее вынесен обвинительный приговор.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что экс-сотрудники петербургской таможни, проходившие по делу о взятках, остались на свободе. Суд установил, что за пять лет преступной деятельности, бывшие сотрудники таможни получили в общей сложности около 900 тысяч рублей.

взятка задержание уфсин
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Движение по Кушелевской дороге закроется с 15 июня
Бывший замначальника УФСИН задержан в Петербурге по подозрению во взяточничестве
Из-за грозы в Петербурге объявлен желтый уровень опасности
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации в стране в связи с нехваткой газа
В Петербурге зарегистрировались 24 кандидата в губернаторы
В США застрелили российского чемпиона по сноубордингу
Суд назначил заседание по экстрадиции Ассанжа на начало 2020 года
Турция готова ответить США на санкции из-за С-400