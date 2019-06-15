В Выборге пройдет фестиваль в честь 75-летия освобождения города

В Выборге впервые пройдет фестиваль, приуроченный к 75-летию освобождения города. В субботу, 15 июня, на улицах города участники мероприятия проведут масштабную реконструкцию военного наступления 1944 года.

На улицах Выборга можно будет встретить солдат Красной Армии и финских бойцов, настоящие танки и автомобили времен Второй мировой войны.

В реконструкции будет задействовано 30 единиц танков, колесной техники и артиллерии. Помимо этого, в рамках мероприятия состоится презентация танка Красной армии.

Также на мероприятие запланировано выступление творческих коллективов и просветительская лекция для выборгской молодежи.

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