Задержана женщина, которая ранила ножом своего сожителя

Полиция Петербурга задержала 41-летнюю женщину, которая в ходе пьяной ссоры ранила ножом своего сожителя. Инцидент случился вечером 14 июня в квартире одного из домов на проспекте Большевиков. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Прибывший по адресу наряд полиции, задержал злоумышленницу. Потерпевшим оказался 32-летний мужчина, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в садоводстве бывший заключенный не поделил понятия с собутыльником и зарубил его топором. Подозреваемый избил своего оппонента кулаками, а также несколько раз ударил потерпевшего топором по голове и ножом в область шеи.

В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий.