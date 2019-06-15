Полиция разыскивает вора, орудующего в поселке Стрельна

Неизвестный злоумышленник похитил из частного дома в поселке Стрельне украшения на сумму 78 500 рублей, а также 1000 рублей.

Инцидент произошел днем 14 июня. Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вор проник в частный дом, разбив входную стеклянную дверь.

Отмечается, что в момент ограбления в доме находился 10-летний мальчик.

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст.161 УК РФ (грабеж). Полицией начала розыск злоумышленника.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что полиция Петербурга задержала 41-летнюю женщину, которая в ходе пьяной ссоры ранила ножом своего сожителя. Инцидент случился вечером 14 июня в квартире одного из домов на проспекте Большевиков.

Потерпевшим оказался 32-летний мужчина, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.