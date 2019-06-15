“Аэрофлот” прокомментировал дебош на рейсе Барселона — Москва

Самолет экстренно сел в Варшаве и прилетел в Шереметьево на 2 часа позже.

Вчера в Варшаве экстренно сел самолет “Аэрофлота”, летевший из Барселоны в Москву. Сегодня 15 июня представители авиакомпании дали Gazeta.SPb комментарий по поводу произошедшего.

В компании сообщили, что пассажир бизнес-класса, пьяный, судя по виду, оскорблял проводников и пассажиров и не реагировал на предупреждения и требования команды воздушного судна. Самолет вынужденно посадили в Варшаве, мужчина оказал сопротивление при задержании полиции Польши. После дозаправки самолет продолжил путь и сел в Шереметьево в 19:40 — на 2 часа позже, чем планировалось.

“Аэрофлот” потребует максимально жесткого наказания для дебошира — вероятно, его как минимум включат в “черный список” и заставят возместить ущерб. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В компании напомнили, что “Аэрофлот” хочет добиться предоставления экипажу средств сдерживания в таких случаях. Законопроект рассматривают в Госдуме. В компании уверены, что экипаж должен иметь право пресекать выходки пассажиров, если они представляют угрозу для самолета.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о дебошире на рейсе Барселона — Москва.