Стеклянная столешница придавила годовалую девочку

Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму у ребенка.

В Невском районе Петербурга на ребенка упала стеклянная столешница, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах 15 июня. Врачи оценивают состояние годовалой девочки как тяжелое.

Ребенок поступил в больницу в пятницу вечером около 19:00. В больнице решили проинформировать о случившемся полицейских. Родители девочки рассказали, что ребенка придавило столешницей. Медики передают, что у пострадавшей нашли закрытую черепно-мозговую травму.

В правоохранительный органах Санкт-Петербурга не уточняют, как именно произошел несчастный случай. Возможно, ребенок потянул стол на себя и верхняя крышка придавила ребенка.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Калининском районе Петербурга ребенок украл детскую коляску.