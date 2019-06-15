Самолет из Петербурга до Сочи задержали на 7,5 часов

Сейчас в аэропорту Пулково задерживают рейсы пяти самолетов.

В аэропорту Пулково задержали несколько рейсов. Тяжелее всего приходится пассажирам рейса в Сочи — они должны были вылететь из Санкт-Петербурга в 15:00, но в итоге вынуждены ждать до 22:30; задержка составляет 7,5 часов, следует из табло воздушной гавани Санкт-Петербурга на субботу 15 июня.

Помимо этого, сейчас в Петербурге задержали еще четыре рейса. Самолет до Амстердама компании KLM должен был вылететь в 17:45, но поднимется в воздух на полчаса позже. Рейс до Казани компании “Победа” задерживается на 35 минут до 18:30. Вылет самолета до Варшавы от LOT отсрочили на час — до 19:00. Наконец, еще один рейс до Сочи авиакомпании “Россия” задерживают на 20 минут до 18:35.

Стоит отметить, что сегодня в Санкт-Петербурге не самая лучшая погода для полетов — над городом ходят облака. МЧС предупреждали о грозе 13 июня, но и сегодня в Петербург могут пройти дожди.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у “Уральских авиалиний” два дня возникали проблемы с вылетом самолета из Петербурга.