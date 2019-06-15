Открытие театральной олимпиады идет на площади Островского

У Александринского театра установили гигантскую сцену с занавесом, скрывающим фасад.

На площади Островского в Санкт-Петербурге открыли Международную театральную олимпиаду в субботу 15 июня. Северная столица впервые принимает мероприятие. В Петербурге покажут выступления 52 коллективов из 21 государства.

Мероприятие открыл министр культуры РФ Владимир Мединский. Первыми в программе выступили “летающие барабанщики” Transe Express из Франции.

Видео: Gazeta.SPb

У Александринского театра Санкт-Петербурга установили гигантскую сцену с занавесом, за которым скрывается фасад здания. Происходящее на сцене проецируют на двух экранах, передает корреспондент Gazeta.SPb. На площади собрались тысячи людей, однако с погодой жителям и гостям Петербурга не повезло: начался дождь. Сейчас в Санкт-Петербурге 16 градусов тепла. Открытие продлится до 22:00.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге откроется театральная олимпиада.