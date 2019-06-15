Открытие театральной олимпиады идет на площади Островского

Открытию мешает дождь и холод в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb
Открытию мешает дождь и холод в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

У Александринского театра установили гигантскую сцену с занавесом, скрывающим фасад.

На площади Островского в Санкт-Петербурге открыли Международную театральную олимпиаду в субботу 15 июня. Северная столица впервые принимает мероприятие. В Петербурге покажут выступления 52 коллективов из 21 государства.

Фото: Gazeta.SPb

Мероприятие открыл министр культуры РФ Владимир Мединский. Первыми в программе выступили “летающие барабанщики” Transe Express из Франции.

Видео: Gazeta.SPb

У Александринского театра Санкт-Петербурга установили гигантскую сцену с занавесом, за которым скрывается фасад здания. Происходящее на сцене проецируют на двух экранах, передает корреспондент Gazeta.SPb. На площади собрались тысячи людей, однако с погодой жителям и гостям Петербурга не повезло: начался дождь. Сейчас в Санкт-Петербурге 16 градусов тепла. Открытие продлится до 22:00.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге откроется театральная олимпиада.

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Открытие театральной олимпиады идет на площади Островского
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