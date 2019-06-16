Авто «Яндекс.Такси» залетело на иномарку на проспекте Обуховской обороны

Информации о пострадавших нет. Фото: https://vk.com/spb_today

Информации о пострадавших нет. Фото: https://vk.com/spb_today

Вчера поздним вечером, 15 июня, на проспекте Обуховской обороны в Санкт-Петербурге случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок.

Возле выезда со двора дома 285 по проспекту Обуховской обороны произошла авария с участием иномарки и автомобиля с брендированием сервиса «Яндекс.Такси». Виновник ДТП на данный момент неизвестен, как и точная картина случившегося.

Об инциденте рассказали очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте», сопроводив информацию фотографиями, на которых видно, как автомобиль «Яндекс.Такси» буквально залез на иномарку. Очевидных повреждений у транспортных средств на первый взгляд обнаружить сложно.

Официальных данных о пострадавших на данный момент нет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что экскаватор насмерть задавил пожилую женщину у Ржевки.