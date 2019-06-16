Полиция устанавливает обстоятельства получения телесных повреждений жителем Красного Села

В субботу, 15 июня, в отделение полиции по Красносельскому району в Санкт-Петербурге поступила информация о госпитализации мужчины 1977 года рождения.

Сотрудникам полиции рассказали о том, что накануне, 14 июня, около 22:10 часов вечера в городе Красное Село от дома 13/2 по Гатчинскому шоссе был госпитализирован мужчина, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе осмотра медицинские работники зафиксировали у пациента многочисленные телесные повреждения. Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка обстоятельств по данному факту для установления деталей случившегося.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Лиговском путепроводе произошло страшное ДТП с грузовиком.